La Rari Nantes Imperia femminile chiude la stagione con un netto successo a Castelfiorentino per 5-11 e conferma così il quarto posto nel campionato di Serie B.

Erano state le padrone di casa a prendere la scena nel primo periodo ma a tenere il contatto nel punteggio ci pensava Margherita Garibbo che trovava la via del gol dopo due match a secco. Dai secondi sette minuti, Mirabella si carica la squadra sulle spalle con i primi due gol del pokerissimo personale che, uniti alla firma della giovane Accordino, portavano la Rari in vantaggio.

Il vero strappo arrivava nel cambio vasca: altre due reti di Mirabella e la doppietta di Capitan Amorettifirmavano l’allungo decisivo nella corsa ai tre punti. Nel finale, la Rari non perde la calma e Mirabella, Garibbo e Ruma suggellano il finale 5-11.

La Rari chiude la stagione al quarto posto. Dall’11 febbraio al 3 giugno: cinque mesi intensi nei quali una squadra giovanissima ha incamerato esperienza per le stagioni che verranno. Sono ben 9 le atlete che hanno esordito in Prima Squadra e che faranno tesoro di questa esperienza nella crescita del settore giovanile. Oggi, la squadra che ha affrontato la trasferta toscana aveva una media età di 17 anni e due mesi. Insomma, il futuro è roseo anzi giallorosso.

TABELLINO

CASTELFIORENTINO – R.N.IMPERIA 5-11

(2-1; 1-3; 1-4; 1-3)

CASTELFIORENTINO – Salvi, Di Salvo 1, Viviani, Garosi, Barbieri, Pucciani, Imperato, Gasparri 1, Travelli 1, Bruni, Giannelli 1, Mugnaini, Mazzoni 1. All.: Rossi

IMPERIA – Sowe, Garibbo 2, Martini, Amoretti M., Ruma 1, Mirabella 5, Amoretti A., Ferraris, Sattin, Accordino 1, Bessone, Amoretti cap. 2, Di Mattia. All: Stieber

NOTE: uscita per limite di falli Amoretti S. (I) nel quarto tempo