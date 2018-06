Ieri sera tre giovani algerini sono stati denunciati dalla Polizia per aver lanciato un gatto dalla finestra della loro casa, al terzo piano di un palazzo sulle alture di Marassi a Genova. Sono accusati di maltrattamento di animali. Il gatto è stato ritrovato sanguinante dai poliziotti. A detta del veterinario che l’ha preso in cura, il gatto dovrebbe salvarsi. I tre sono stati denunciati anche per possesso di una modica quantità di hashish e per ricettazione perché in casa c’era un telefonino rubato.