“Memorial Terrana” con ospiti d’eccezione nel primo fine settimana di giugno. Al Peglia, con l’organizzazione del Ventimiglia Calcio e il patrocinio del Comune, dieci squadre di pulcini 2007 si daranno battaglia per conquistare il trofeo intitolato a Simone Terrana, giovanissimo giocatore granata scomparso negli anni scorsi. In campo anche una squadra serba e una francese, due compagini che danno un tocco di internazionalità all’iniziativa: inoltre è degna di nota la presenza dell’Entella e della Angelo Baiardo di Genova. Calcio d’inizio sabato mattina, 2 giugno, alle 10.30 sul sintetico del Morel. I gironi eliminatori andranno avanti sino a tarda sera, mentre domenica 3 si svolgeranno le fasi finali. Ecco le squadre che parteciperanno al Memorial, oltre naturalmente a quella del Ventimiglia Calcio: Imperia, Unione Sanremo, Angelo Baiardo, Rad Belgrado, Don Bosco Valleintemelia, Taggia, Ceriale Progetto Calcio, Cavigal Nizza ed Entella. Le partite prevedono due tempi di 20 minuti, il primo match avrà luogo tra Baiardo e Imperia.

In campo anche una squadra serba e una francese, due compagini che danno un tocco di internazionalità all’iniziativa: inoltre è degna di nota la presenza dell’Entella e della Angelo Baiardo di Genova