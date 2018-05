Si moltiplicano i ritrovamenti di gattini appena nati e buttati in sacchetti. A Sanremo al rifugio Enpa di San Pietro è stata trovata una cucciolata di gattini neonati. Sono tutti morti, tranne una femmina salvata in extremis. Gli operatori ecologici in via Volta hanno trovato 3 gattini venuti al mondo da poche ore. Alcune volontarie della provincia di Imperia hanno costituito il gruppo “Balie disperate” per assistere chi si imbatte in una cucciolata di gattini neonati. Possono essere contattate su Facebook e al numero 333-3957869, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.