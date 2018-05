Il tribunale di Genova ha condannato Poste italiane a restituire 30 mila euro a due coniugi genovesi che nel 2001 avevano investito 20 milioni di lire in buoni postali. Le Poste alla scadenza dei buoni, 14 anni dalla stipula, avrebbero dovuto dare alla coppia il triplo di quanto investito. Ma grazie a un decreto ministeriale, Poste italiane aveva dato una somma di circa 13 mila euro.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta