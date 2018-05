Doppio appello tra fine settembre e inizio ottobre contro le sentenze di condanna per il caso di Sergio Salvagno, 53enne imperiese che durante le Vele d’epoca 2014 fu colpito in pieno volto da un razzo di segnalazione sparato dallo statunitense William Mac Innes. Il 25 settembre sarà discusso il ricorso dell’assicurazione Axa France Iard, condannata a risarcire Salvagno con 2 milioni e mezzo di euro. L’8 ottobre la Corte d’Appello si esprimerà sulla condanna ad un anno e 2 mesi inflitta a MacInnes, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.