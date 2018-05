Luca Delfino che sta scontando la condanna di 16 anni e 8 mesi per aver ucciso a Sanremo nel 2007 Antonietta Multari con 42 coltellate, ha ricevuto uno sconto di pena e un risarcimento economico per essere stato detenuto in “condizioni disumane e degradanti” nel carcere di Sollicciano a Firenze. Il magistrato di sorveglianza del tribunale di Genova ha riconosciuto a Delfino di essere stato detenuto in una cella “troppo piccola e sovraffollata” e per questo ha concesso 10 giorni di liberazione anticipata e un risarcimento di 100 euro, come riporta “Il Secolo XIX”.