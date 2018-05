Nella foto sopra: Podestà, Frontirrè e Lanteri

Il Comitato San Giovanni ha partecipato alla cerimonia del 201esimo anno di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è tenuto a Sanremo presso la casa di reclusione.

Presenti Marco Podestà e Sergio Lanteri a testimoniare i 10 anni di collaborazione del Comitato con la Casa Circondariale di Imperia, collaborazione che prevede dei progetti di affiancamento di alcuni detenuti a supporto dei volontari del Comitato per i montaggi della festa, nonché il supporto durante le giornate di manifestazioni.

“Un aiuto indispensabile perché la cittadinanza possa fruire dell’evento – afferma il presidente Marco Podestà, poiché il progetto con il carcere consente al Comitato di avere aiuto nelle attività di montaggio e smontaggio, oltre che di servizio. E’ stato in questi anni un modello funzionante di reinserimento, che ha dato solo soddisfazioni. Vorrei ringraziare Francesco Frontirrè, direttore dei due istituti di Imperia e Sanremo, per la collaborazione e l’amicizia da sempre dimostrata”.