Oggi in Val Roja un uomo di 50 anni è morto schiacciato dal proprio trattore, dopo essere precipitato per 15 metri, sua moglie è rimasta gravemente ferita ed ora è ricoverata all’ospedale Pasteur a Nizza. Il figlio della coppia, di circa 20 anni, riuscendo a saltare dal trattore prima che precipitasse, è rimasto indenne. A Saorge i tre componenti di una famiglia stavano trasportando legna con il loro trattore lungo uno stretto sentiero che costeggia il torrente Bendola.

Per una ragione che i gendarmi di Breil-sur-Roya stanno appurando, il rimorchio si è staccato all’improvviso dal trattore, facendolo sbandare e finire nel precipizio. Il conducente del trattore è finito sotto il motore del trattore ed è morto sul colpo, la moglie che era sul rimorchio, è rimasta ferita in modo molto grave, come riporta “Nice Matin”.