Si è svolto nella sede operativa della squadra di Protezione civile e antincendio boschivo dei Volontari Sanremo, nel quartiere di San Bartolomeo a Sanremo, il corso AIB1 (Antincendio boschivo corso base) a cui hanno partecipato i ragazzi dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Questo corso si è svolto con l’intervento dei VVF (Vigili del Fuoco) del comando provinciale di Imperia e dei formatori della Protezione Civile ed è specifico per le operazioni di spegnimento e controllo degli incendi boschivi.

L’iniziativa, già sperimentata negli anni precedenti Tra la Regione Liguria Assessorato all’Agricoltura e Foreste nell’abito delle attività previste dal Sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, è delegata dalla regione al Coordinamento Provinciale delle squadre volontarie AIB (Antincendio Boschivo) e PC (Protezione Civile) di Imperia.

Negli anni scorsi il Corpo Forestale dello Stato guidava il progetto quest’anno, nell’ambito della nuova normativa, il Coordinamento ha affidato ai propri formatori l’organizzazione dell’intero programma in stretta collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il programma prevede tre corsi concatenati tra loro secondo la normativa sulla formazione del volontariato di PC e AIB della Regione Liguria:

– un primo approfondimento sui rischi dei vari scenari di intervento A1 di 4 ore con test finale;

– un secondo A2 sulla normativa, sui compiti e responsabilità del volontariato;

– in ultimo per chi ha superato i primi due passaggi accedono al corso AIB1 che si è svolto, quest’oggi, presso la sede operativa della squadra di Protezione civile.

Il programma ha previsto una lezione teorica tenuta dai VVF e, dopo un pranzo conviviale, nel pomeriggio, si è svolto l’esame pratico con la simulazione di intervento su incendio boschivo con montaggio (e smontaggio) della vasca per l’approvvigionamento degli elicotteri e di tutte le procedure e comunicazioni via radio con il Dos (Direttore Operazioni spegnimento) dei VVF.