Il 101 Caffé Mazzu Sanremo ha vinto il Play off Under 14 femminile di pallavolo giocando due bellissime partite al Palazzetto di Albenga con il Carcare prima e con Pallavolo Albenga, la seconda, e ha staccato il pass per la fase finale territoriale Under 14 Fipav che si terrà a Sanremo l’8 aprile negli impianti sportivi del Mercato dei Fiori di Bussana.

La prima partita con il Carcare è terminata 3/1 (25/13 – 25/22 – 18/25 – 25/16). …. Chi ben comincia ….

La seconda partita però sarà con la temuta squadra del Pallavolo Albenga, squadra che nella regular season ha vinto tutte le partite, lasciando alle avversarie un unico set.

La partita inizia con la tremarella, e si perde il primo set 21/25, ma si acquisisce la consapevolezza che si può fare. Così il secondo set si parte subito decise, e il set termina a nostro favore con il punteggio 25/20. Si vince bene il terzo 25/12, ma si perde il quarto 23/25, sfiorando l’impresa perchè da 6/16 si è arrivati a 23/23. Si va così al quinto set. La tensione è altissima, ma le ragazze entrano in campo determinate e chiudono la partita sul punteggio di 15/10.

Grande gioia di tutti, giocatrici, allenatori, dirigenti e genitori.

Al termine l’allenatore Marco Biglieri dichiara: “desidero ringraziare tutte le ragazze per il bellissimo risultato raggiunto e soprattutto per aver dimostrato che siamo una squadra!!!

Sono fiero di tutte Voi, di come avete giocato oggi, di come abbiate creduto in voi stesse e di come siete riuscite a superare le difficoltà, sostenendovi una con l’altra.

I complimenti vanno a tutte le atlete che fanno parte di questo gruppo. Siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato perchè tutte siete importanti, non solo in partita, ma anche in allenamento.”

E’ una grande soddisfazione anche per Michela Valenzise, Direttore Sportivo e 1° allenatore della SdP Mazzucchelli Sanremo, e Licia Reggiani, allenatore della squadra U13.

Un grande ringraziamento ai numerosi sostenitori, genitori e amici, che hanno sostenuto le ragazze in maniera fantastica e incredibile e possiamo dire che sono stati il 7° giocatore in campo!!!

La giornata ha visto vincenti anche i ragazzi della squadra U14 maschile Mazzucchelli che finalmente hanno vinto la prima partita della stagione con il Sabazia Volley con il punteggio di 3/1, con piena soddisfazione dei ragazzi, del tecnico, prof. Fulvio Spada, dei dirigenti e genitori.

Anche le piccole Under 12 Progetto Mazzucard, allenate da Daniela Bordoli, vincono 2/1 a Villa Citera, nel campionato CSI, con le pari età del BordiVolley, una partita divertente, con tanti recuperi e palle strane.

Le Under 14 Green, guidate da Rebecca Borea, si arrendono al quinto set con lo Sporting Club Ventimiglia, dimostrando di essere cresciute tecnicamente, ma che serve loro più convinzione nei momenti cruciali per chiudere le partite.

Aspettando la Final Four Under 14 femminile al Mercato dei Fiori che si terrà l’8 aprile prossimo, e che vedrà protagoniste, oltre a 101 Caffè Mazzu, anche Albissola Volley, Finale e Pallavolo Albenga (come migliore seconda di girone), le squadre del settore agonistico Mazzu, Conad City Mazzu (Under 12), 101 Caffè Mazzu (Under 14), Mazzu Chic (Under 16) saranno tutte impegnate dal 29 al 31 al torneo di Pasqua di Mondovì.