Pro Am Comune di Sanremo 36 buche medal, 2 ris. su 4 Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2018

Sabato 24 marzo e domenica 25 marzo, con la partecipazione di 25 squadre per un totale di 100 giocatori, si è svolta la Pro Am Comune di Sanremo. La formula di gara prevedeva squadre di quattro giocatori composte da un Professionista e tre dilettanti.

Golf, agli Ulivi l’edizione 2018 della Pro Am Comune di Sanremo