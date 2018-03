Il Centro di aiuto alla vita di Taggia ringrazia Fun Seven per il pomeriggio di svago regalato ai suoi piccoli ospiti ed ai loro genitori.

Un regalo di Pasqua speciale da parte dell’imprenditore Raffaele Fasuolo e della sua “squadra”ai bambini del CAV.

Il Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo e Taggia è un associazione di promozione sociale iscritta nei registri delle associazioni no profit della Regione Liguria da oltre 20 anni; lo scopo principale del Centro è dare di sostegno e appoggio alla famiglie in grave e momentanea difficoltà ed in particolare alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza o/e maternità difficile.

Il Centro di Taggia; è una comunità per genitore-bambino, dove ogni nucleo ha un proprio mini alloggio e per bimbi. All’interno della struttura viene creata una “normale quotidianità”, i minori sono sostenuti per cercare di fargli superare le loro molteplici difficoltà, che spesso si ripercuotono nelle normali attività e relazioni; alle donne, si tenta di far superare i problemi più evidenti, sono sostenute nella loro genitorialità ad ogni mamma viene dato l’aiuto per seguire corsi di formazione per poi intraprendere un’attività lavorativa.

La responsabile della struttura, Sara Tonegutti, vuole ringraziare sentitamente Raffaele Fasuolo, Patron della società Fun Seven e tutta la sua “squadra” per aver regalato un pomeriggio speciale ai bambini ed ai genitori che attualmente sono ospitati nel Centro: “ Ieri i bimbi della Casa Miracolo della Vita di Taggia hanno trascorso un meraviglioso pomeriggio al River Ranch di Taggia dove hanno potuto ‘socializzare’ con le pecore, le capre, i conigli e provare a cavalcare dei dolcissimi pony. Hanno poi fatto un’abbondante merenda e ricevuto in dono le uova di Pasqua. Il mio immenso GRAZIE va a Raffaele, Giorgia ed a tutta la squadra Fun Seven per averci regalato questo momento di gioia e spensieratezza”