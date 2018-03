Busalla 0 Imperia 1

Formazioni

Busalla

1 Balbi 2 Boccardo 3 Piccardo 4 Zanovello 5 Monti 6 Ottoboni 7 Bianco 8 Cotellessa 9 Repetto 10 Compagnone 11 Cagliani

a disp. 12 Lorusso 13 Piemontese 14 Oliva 15 Murtas 16 Dieci 17 Bortolini 18 Molon

Sostituzioni: 63′ esce Boccardo entra Dieci, 86′ esce Cagliani entra Bortolini

Imperia

1 Miraglia 2 Ravoncoli 3 Pinna 4 Laera 5 Pollero 6 Ambrosini 7 Martini 8 Giglio 9 Daddi 10 Ymeri 11 Castagna

a disp. 12 Todde 13 Corio 14 Franco 15 Fatnassi 16 Canu 17 Chariq 18 Sanci

Sostituzioni: 63′ esce Daddi entra Corio, 85′ esce Castagna entra Canu,88′ esce Giglio entra Franco

Ammonizioni

Busalla – Zanovello,

Imperia – 13′ Pinna, 59′ Laera,62′ Daddi, 67′ Laera, 79′ Castagna

Espulsioni

Busalla

Imperia – Laera 67′

Cronaca

Il recupero della 23° giornata vede di fronte il Busalla e l’Imperia. I padroni di casa partono subito forte

quando dopo solo un minuto e mezzo prova il tiro in porta ma trova Miraglia che salva sulla linea.

Risponde subito l’Imperia con Castagna quando al 3′ ruba palla al limite dell’area e prova il tiro ravvicinato

ma Balbi blocca la conclusione in uscita bassa. Al 8′ Repetto da calcio d’angolo prova il tiro diretto in porta

Miraglia non arriva sulla palla che colpisce il palo. Al 11′ sblocca la partita Pietro Daddi su calcio di punizione

dalla fascia sinistra, finta il cross con la palla che si insacca sul secondo palo.

Al 45′ Ravoncoli su passaggio filtrante di Giglio prova il tiro al limite dell’area di rigore riuscendo a superare

Balbi ma trova il palo sulla sua corsa che nega la gioia del gol.

Secondo tempo.

Al 66′ occasione da gol per il Busalla con Ottoboni che dopo un cross di Cotellessa arriva per primo sulla palla

anticipando la difesa nerazzurra ma la sua conclusione trova il palo.

Al 81′ Martini ha la palla per chiudere la partita su passaggio in profondità di Giglio, Martini prova a superare

Balbi in uscita con un pallonetto ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

Dichiarazioni di Pietro Daddi

E’ stata una partita molto dura contro una bella squadra e penso che questa vittoria sia importantissima sotto tutti i punti di vista, sono contento per il gol e per la prestazione della squadra che ha dimostrato grande sacrificio lottando per tutti i 90 minuti. Dedico il gol alla mia ragazza e mia nonna.