La Sanremese è al lavoro per preparare la trasferta di domani sul campo del Savona. Sarà l’esordio di mister Alessandro Lupo, chiamato in prima squadra dopo le dimissioni di Massimo Costantino.

Per la gara di domani contro il Savona mister Lupo dovrà fare a meno del centrale difensivo Andrea Negro e dello squalificato Max Taddei a centrocampo.

Il Savona si trova al momento al settimo posto in classifica, a meno due dalla zona playoff.

I biancoblu sono reduci dalla vittoria di domenica scorsa 1-0 sul campo del San Donato Tavarnelle.

La Sanremese ricorda ai tifosi che domani vorranno seguire la squadra nella trasferta di Savona che i biglietti per il settore ospiti sono in vendita presso la sede della società in corso Mazzini fino alle 19 di oggi.

La vendita dei tagliandi per i tifosi della Sanremese è limitata alla capienza del settore ospiti dello stadio “Bacigalupo” di Savona.

Tutte le informazioni presso la segreteria della Sanremese in corso Mazzini all’interno dello stadio “Comunale”.