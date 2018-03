Campionato Under 18 – ultima giornata fase orologio

Bvc Sanremo Sea – Maremola Pietra Ligure 96-64 (26-12, 21-16, 23-17, 26-19)

Bvc Sea: Navaglia 16, Genovese 9, Fiore 25, Arturo 24, Ungureanu 7, Riceputi 15, Gandolfi, Markishiq. Coach: Alessandro Deda.

Maremola: Scala, Mametti 26, Granata 12, Pastorino 7, Piccardo 13, Zanella 6, Fontani. Coach: Bruzzese.

Il Bvc Sea Sanremo Under 18 ha terminato la stagione con una netta vittoria casalinga sul Maremola. Con questo successo il team sanremese ha chiuso con un buon quarto posto, a soli due punti dalla quota play-off.

Il coach Deda commenta: “E’ stato un buon campionato, in cui avremmo potuto raccogliere di più. Troppo spesso, infatti, non abbiamo potuto schierare la formazione al completo. In ogni caso penso positivo, i ragazzi giocano già in pianta stabile in serie D e possiamo guardare con ottimismo al futuro. Stiamo già lavorando per la prossima stagione, nella quale parteciperemo anche alla categoria Under 20”.