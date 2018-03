A Sanremo la crisi di Rivieracqua rischia di avere ripercussioni sulla balneazione, di fronte ai crescenti problemi legati alla fogne che la società non riesce ad affrontare. Le ditte chiamate a svolgere la manutenzione ordinaria non vogliono intervenire sinché non saranno pagate le fatture per lavori già eseguiti. I mancati interventi su collettori fognari otturati e le carenze sulla gestione del depuratore di Capo Verde completano il quadro, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.