Ancora pochi giorni per iscriversi al Convegno Antares dal titolo “Anatocismo, usura bancaria e fallimenti – Conti correnti, mutui, leasing e derivati”, dedicato ai Dottori commercialisti ed esperti contabili di Imperia e provincia.

Il convegno è in programma mercoledì 28 marzo, dalle 14, presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio di Imperia.

Il convegno ha ottenuto 4 crediti formativi, valevoli per la formazione professionale continua.

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista per le ore 14.00, ci sarà il Saluto di Benvenuto da parte del Dott. Stefano Martinelli, Amministratore Delegato di Antares Srl.

A seguire gli interventi degli Avvocati Giorgio Zanfrini e Marco Marceddu, dello Studio Legale Fabiani di Como, che illustreranno la legislazione attinente i rapporti bancari, le principali criticità e le tipologie di operazioni bancarie, allo scopo di spiegare come poter recuperare tutte le somme pagate illegittimamente al sistema bancario. Saranno affrontate nello specifico anche le anomalie delle operazioni in conto corrente, nei mutui, finanziamenti, contratti di leasing e derivati, con particolare attenzione alle violazioni delle norme generali.

Il Dottor Martinelli presenterà anche le novità giurisprudenziali relative ai fallimenti.

I lavori verranno conclusi dal question time e discussione con tutti gli intervenuti.

L’evento, aperto a tutti, sarà rivolto in particolare a Professionisti e Imprenditori di Imperia e provincia, con la finalità di spiegare come cautelarsi e difendersi dai comportamenti anomali e illegali delle banche.

Per tutti i dettagli e per potersi registrare gratuitamente (obbligatorio) all’evento: https://convegnoimperia.eventbrite.it.