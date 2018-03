Il fungo Bauveria Bassiana è l’unico antagonista in natura del famigerato Punteruolo rosso, il coleottero originario dell’Asia che ha decimato le palme della Liguria e della vicina Costa Azzurra francese. In tutta la Liguria sono andate perdute circa 5 mila palme. Il fungo, già sperimentato con successo a Nizza e Mentone potrebbe essere impiegato in Italia già dal 2018-2019 e potrebbe risultare essere l’unico capace di annientare il Punteruolo rosso.