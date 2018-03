Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 18:00 di martedì 27 marzo. All’ordine del giorno l’approvazione delle aliquote IUC (Imposta Unica Comunale) per l’anno 2018, l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe TARI, l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI.