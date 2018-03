SERIE C2

Ecco il calendario della prima fase della stagione 2018 della Serie C2 di pallapugno. Venti le formazioni al via del campionato, suddivise in due gironi, che inizierà nel fine settimana del 21 e 22 aprile: 18 i turni della regular-season, che si concluderà mercoledì 1 agosto. Nel girone A sono state inserite: Albese Young, Augusto Manzo, Castagnolese, Castellettese, Ceva, Gottasecca, Mombaldone, Pro Paschese, Spes e Taggese. Nel girone B: Albese, Caragliese, Castino, Don Dagnino, Monastero Dronero, Neivese, Peveragno, Ricca, San Leonardo e Valle Bormida.

Nella seconda fase, le prime otto formazioni di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. Ci sarà una promozione in Serie C1.

Coppa Italia: le due classificate di ciascun girone al termine del girone d’andata della prima fase saranno ammesse alle semifinali. La finale andrà in scena domenica 26 agosto, alle 16.30, nello sferisterio di Andora.

UNDER 25

Pronto anche il calendario della prima parte della stagione 2018 dell’Under 25 di pallapugno. Nove le formazioni al via del campionato, che inizierà domenica 22 aprile: 18 i turni della regular-season, che si concluderà giovedì 2 agosto. La prima fase sarà a girone unico con gare di andata e ritorno. Nella seconda parte, le prime otto formazioni accederanno ai quarti di finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. La prima classificata al termine del campionato sarà promossa in Serie C1.

Coppa Italia: le prime quattro classificate al termine del girone d’andata saranno ammesse alle semifinali. La finale si giocherà sabato 25 agosto, alle 14.30, ad Andora.