Il tribunale di Imperia ha condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi la dottoressa Simona Del Vecchio, ex dirigente i medicina legale dell’Asl 1 imperiese, accogliendo la richiesta del pm Grazia Pradella. Il giudice ha accordato una provvisionale di 90 mila euro a favore della parte civile, l’Asl, che aveva presentato una richiesta risarcitoria complessiva di 153.769,64 euro, 120 mila dei quali come danno di immagine. Nel mirino 46 certificati su salme che non sarebbero mai state viste. La Del Vecchio avrebbe compilato referti in bianco, anziché presentarsi, quando c’era da effettuare una ricognizione cadaverica per morti naturali o in caso di esami necroscopici su incarico della Procura. Gli investigatori della Guardia di Finanza l’hanno sorpresa a fare la spesa con l’auto di servizio.