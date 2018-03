Secondo appuntamento questa settimana con la Rassegna “Il mio corpo è la terra! con la presentazione del docu-film “Transumanza Tour” di Valerio Gnesini. L’argomento è il ritorno alla terra da parte di chi ha condotto fino a quel momento una vita cittadina, l’ambiente è l’Appennino dimenticato al quale si ritorna al ritmo di una transumanza ancestrale. Le associazioni che hanno promosso la rassegna animeranno il dibattito nelle due serate, per chi alla fine desidera condividere impressioni ed esperienze.

Nel week end, nelle versioni in italiano e in inglese, il film di Luca Guadagnino con ben 4 nomination all’Oscar; “Chiamami con il tuo nome” esprime nel titolo il desiderio di annullamento e di fusione in un amore giovane, travolgente e fugace. Sabato pomeriggio sarà possibile seguire il film in lingua inglese (con sottotitoli in italiano); alle 17.30 una breve introduzione in inglese.

Transumanza Tour di Valerio Gnesini

giovedì 22 marzo ore 21:00

venerdì 23 marzo ore 21:00

Transumanza Tour

Transumanza Tour: il docu-film musical-contadino

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino

sabato 24 marzo ore 18:00 EN

sabato 24 marzo ore 21:00

domenica 25 marzo ore 17:30

Chiamami col tuo nomeCall Me by Your Name (Chiamami col tuo nome)