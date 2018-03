Il grande magazzino Trony lascia la provincia di Imperia. Il punto vendita di Taggia aveva chiuso nei mesi scorsi, ora tocca a Camporosso e Pontedassio.

A Camporosso i dipendenti sono 14, a Pontedassio 11. Stessa sorte per altri negozi di elettronica in Italia viste le difficoltà della Dps, la società che detiene il maggior numero di aziende del marchio Trony, che ha dichiarato fallimento. La crisi del Gruppo DPs sta portando alla chiusura di 43 punti vendita in tutta Italia oltre a quelli della nostra provincia. Sono 500 i posti di lavoro a rischio.