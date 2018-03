La Sanremese comunica che, a seguito delle dimissioni di mister Massimo Costantino, la prima squadra sarà affidata ad Alessandro Lupo.

Lupo nella prima parte della stagione ha allenato la formazione degli Allievi Regionali leva 2002 vincendo il campionato regionale. Da calciatore ha vestito le maglie di Sampdoria, Empoli, Nola, Livorno e Arezzo oltre a quella della Sanremese.

Restano in carica tutti gli altri componenti dello staff tecnico.

A Massimo Costantino e al match analyst Carmine Alessandria va il ringraziamento della società per il lavoro svolto e un sincero augurio per il futuro.