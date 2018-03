Ieri mattina al campo del Sanremo Rugby a Pian di Poma, si è svolta la Fase Provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Rugby.

L’evento, organizzato direttamente dal M.I.U.R. e dal CONI con la diretta partecipazione della Federazione Italiana Rugby, ha visto disputarsi 7 partire riservate alle scuole, per la categoria CADETTI femminile e maschile, riservata alle classi 2 e 3 medie.

Hanno partecipato le seguenti scuole: I.C. Cavour di Ventimiglia – I.C. di Bordighera – I.C. Val Nervia – I.C. Sanremo Levante.

Di seguito i risultati ottenuti:

Categoria Cadetti Femminile: I.C. Cavour vs I.C. Bordighera = 2 a 16

Categoria Cadetti Maschile: I.C. Cavour vs I.C. Sanremo Levante = 15 a 5

I.C. Val Nervia vs I.C. Bordighera = 34 a 38

Finali maschile 3 ° 4 ° posto: I.C. Val Nervia vs I.C. Sanremo Levante = 13 a 8

Finale maschile 1° 2 ° posto: I.C. Bordighera vs I.C. Cavour = 24 a 20

Al termine degli incontri di ieri, accederanno alla fase Regionale le seguenti squadre:

Femminile- I.C. Bordighera

Maschile -I.C. Bordighera

Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento, che sarà uno fra i più importanti della stagione: il 3^ Festival del Rugby, il 25 marzo.

Venite a trovarci al campo a rugby di Pian di Poma: gli allenamenti hanno luogo ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00. Per maggiori informazioni telefonare al numero 333 6280104 o visitare il sito http://www.sanremorugby.it/