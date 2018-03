Grande partecipazione per i ragazzi della ASD Imperia alle convocazioni per la Rappresentativa Giovanissimi e presso il Centro Federale territoriale di Alassio.

In preparazione della Rappresentativa Giovanissimi provinciale, il responsabile tecnico della Delegazione, Michele Pinelli, ha disposto la convocazione di 21 atleti, martedì 27 febbraio alle ore 14.30 presso il campo Santo Stefano al Mare per una partita di allenamento contro la formazione “Giovanissimi “della Società Riva Ligure.

Hanno fatto parte della selezione:

Tommaso Cosentino (03), Mohamed Amin Fatnassi (04), Davide Garibbo (03), Luca Guidi (03), Steven Laze (03), Filippo Mela (03) e Luca Moro (04) della ASD Imperia.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI ALASSIO

Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico ha avviato il programma relativo ai Centri Federali Territoriali che intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

Ogni lunedì preso il campo “Ferrando” di Alassio, agli ordini del Responsabile Tecnico, Giovanni Re, e dell’allenatore Marco Dessì, sono impegnati Ascheri Edoardo, Comiotto Mattia, Moro Luca, Sodano Jacopo e Ivan Decol (tutti 2004) della ASD Imperia, in vista delle fasi finali del Torneo Nazionale dei CFT in programma il 23 aprile con un triangolare composto da Verano Brianza, Crescenzago e appunto Alassio. Come da programma, al termine della seconda fase, le formazioni vincitrici si ritroveranno il 9 e 10 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per disputare gli incontri che determineranno i piazzamenti finali.

In precedenza Ascheri, Moro e Sodano avevano già preso parte all’incontro svoltosi a Bra con il Centro Territoriale di Alassio riuscendo a battere i pari età del Bra accedendo così alla seconda fase nazionale.

Le dichiarazioni del Responsabile del settore giovanile Nicola Colavito:

“E’ motivo di grande soddisfazione per me e per tutta la società che i nostri ragazzi possano partecipare a queste rappresentative, potendo così aggiungere al loro bagaglio esperienze e conoscenze confrontandosi con realtà diverse. Il frutto di questi risultati sono sicuramente la forte vocazione che ha la società ASD Imperia per il settore giovanile e la programmazione. Pensiamo che per migliorare i ragazzi dobbiamo cominciare con gli allenatori e questa strada è stata intrapresa già dall’anno scorso. Il valore aggiunto è sicuramente la collaborazione con la Sampdoria (progetto Next Generation) che ci permette attraverso la formazione di far crescere tutti sotto tutti i punti di vista. L’Imperia sta investendo tante risorse e impegno per creare le condizioni migliori per far crescere tutti i ragazzi del settore giovanile.

Il gruppo dei 2004 grande impegno e applicazione, hanno fatto passi da giganti perchè sono sempre pronti a lavorare e cercare di migliorarsi.Un gruppo che con qualche innesto può aumentare la qualità e fare sicuramente meglio ma a noi quello che interessa è la crescita del ragazzo e questo discorso vale per tutto il settore giovanile, ovviamente guardiamo anche al risultato ma non è l’unica componente anche perchè per noi la miglior vittoria è la crescita sotto tutti gli aspetti dei ragazzi”.