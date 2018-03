Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un 43enne è stato arrestato a Savona dopo aver tentato una rapina in un supermercato. L’uomo è entrato con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e armato di un coltello da cucina lungo 20 centimetri e ha minacciato le cassiere chiedendo loro di consegnargli l’incasso. Secondo testimoni l’uomo si sarebbe scusato durante il tentativo di rapina, spiegando di non avere un lavoro. L’uomo, sentendo arrivare i Carabinieri, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato all’esterno del supermercato.

Tenta rapina in un supermercato e dice: “Scusatemi, non ho un lavoro”