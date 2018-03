Un fine settimana esaltante per le squadre giovanili della Pallamano Ventimiglia, che impegnata sia con gli Under 13 che con gli Under 15, ottiene in quattro incontri, quattro vittorie importantissime e significative in una stagione che partita in sordina, si sta verificando eccezionale e condita da risultati prestigiosi.

Ma andiamo per ordine. Sabato pomeriggio a Nizza, gli Under 15 giocavano la loro ultima partita nel girone B del Campionato dipartimentale delle Alpi Marittime francesi, sfidando i padroni di casa del OGC Nizza, sola squadra che poteva impensierire i ponentini, per la conquista del primo posto nel girone. I giovani guidati da Pippo Malatino, hanno disputato un incontro perfetto, infliggendo una dura sconfitta ai loro avversari e qualificandosi per i quarti di finale con lo status di favorita; 25-15 il risultato finale che segna chiaramente la superiorità dei ventimigliesi. Alla partita, era presente anche il delegato Nazionale delle relazioni franco italiane Davide Busalacchi, che a fine gara si è complimentato per l’eccellente prestazione dei ragazzi frontalieri.

Gli stessi Under 15, disputavano domenica il Concentramento Regionale, giocando due incontri contro il San Camillo Imperia, battuto 16-11 e lo SG Spezia, superato con il netto punteggio di 39-5. Con queste due vittorie, il Ventimiglia si issa solitario in testa alla classifica, in virtù della sconfitta dei campioni uscenti del Riviera Handball contro l’ABC Bordighera.

La vera impresa della giornata, la compivano però gli Under 13, che a La Colle sur Loup, giocavano il quarto di finale della categoria Eccellenza. Dopo una dura e difficile partita, conclusa in parità 21-21, i giovani di Massimo Agnese, superavano ai rigori finali i loro avversari, qualificandosi così alle semifinali, dando lustro ad una bellissima stagione, che li vede ormai nell’olimpo delle squadre delle Alpi Marittime.

“Siamo veramente soddisfatti della crescita dei nostri ragazzi, i risultati di questa settimana sono importantissimi e danno un impulso fortissimo a tutto il nostro movimento.

Il lavoro dello staff tecnico che oltre Pippo Malatino e Massimo Agnese e quest’anno arricchito dalla collaborazione dei giovani Alessandro Gangemi, Andrea Agnese e Raffaele Iorio, deve ritenersi veramente soddisfatto dal lavoro svolto e orgoglioso di questi magnifici ragazzi, che continuano nel solco della tradizione vincente della Pallamano Ventimiglia che ormai al suo diciassettesimo anno di attività, continua a mietere risultati vincenti con disarmante puntualità. ”

Tabellino degli incontri

Sabato 17/03/218 a Nizza

Campionato di Pre Eccellenza delle Alpi Marittime

OGC Nizza-Pallamano Ventimiglia(HVR) 15-25

Domenica 18/03/2018

Concentramento Regionale Ligure Under 15

Pallamano Ventimiglia-San Camillo Imperia 16-11

Pallamano Ventimiglia-SG Spezia 39-5

Domenica 18/03/2018

Quarto di finale del Campionato Eccellenza Under 13 delle Alpi Marittime

SPOC La Colle sur Loup-Pallamano Ventimiglia(HVR) 23-22 dopo i rigori(21-21 tempi regolamentari)