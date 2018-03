Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 24 marzo e domenica 25 marzo si giocherà la Pro Am Comune di Sanremo, una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori composte da un Professionista e tre dilettanti.

All Inclusive Golf Challenge 2018 Domenica 18 marzo 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte tre gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Venerdì 16 marzo si è giocato il 55° Incontro d’Inverno A.I.R.G., una 18 buche stableford due categorie, sabato 17 marzo si è tenuta la Coppa d’Inverno A.I.R.G., una 18 buche stableford due categorie e Domenica 17 marzo si è svolta la seconda prova dell’ All Inclusive 2018, una 18 buche stableford tre categorie.

