Campionato Serie D – decima giornata di ritorno

Bvc Sanremo-Auxilium Genova 62-81 (16-17, 11-26, 18-21, 17-17)

Bvc Sanremo: Tacconi 20, Deda 7, Di Vincenzo 4, Fiore 11, Markishiq 4, Riceputi 5, Genovese 9, Navaglia 2, Ungureaunu. Coach: Alessandro Deda.

Auxilium Genova: Schiavo 2, Robello 2, Pescio, Cruder 6, Grossi 7, Ferrando 11, Gullo 4, Preisperay 18, Castello 21, Croce 10. Coach: Pezzi.

Bvc Sanremo sconfitto anche nella penultima giornata della regular-season del campionato di Serie D. Per la formazione sanremese, che aveva iniziato bene il match (14-7 il parziale positivo dopo sei minuti di gioco), si è rivelato fatale il secondo periodo, in cui gli ospiti hanno indirizzato a loro favore la partita con un parziale di 26-11. Il resto dell’incontro è poi proseguito in sostanziale equilibrio, ma ormai per il Bvc la frittata era fatta.

“Potevamo fare meglio, ma abbiamo pagato le ripetute brutte scelte di gioco e un atteggiamento sbagliato in alcuni momenti del match” dice l’allenatore/giocatore Alessandro Deda.