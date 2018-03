Campionato Under 18 – terza giornata fase orologio

Bvc Sanremo Sea – Ospedaletti 80-52 (17-12, 16-12, 18-14, 29-14)

Bvc Sea Sanremo: Kavaja, Navaglia 7, Genovese 12, Fiore 27, Arturo 9, Ungureanu 2, Riceputi 7, Dini 7, Trivieri 3, Gandolfi 2, Markishiq 4. Coach: Alessandro Deda. Assistente: Mauro Bonino.

Ospedaletti: Boeri, Messineo 9, Dulbecco 10, Di Vincenzo, Cesarini 2, Siccardi 7, Bonomo 7, Gallo 3, Amato 12, Materazzi 2. Coach: Fabio Carbonetto.

Terzo successo stagionale in altrettanti incontri per il Bvc Sea Sanremo nei confronti del Bc Ospedaletti. Nonostante il risultato molto ampio nelle dimensioni, il coach sanremese Alessandro Deda non è contento: “Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla bella prestazione di Loano. Siamo stati disattenti in difesa e poco concreti in attacco. Da salvare c’è solo il risultato. Venivamo da dieci giorni in cui non ci siamo allenati al meglio, con molti ragazzi in gita scolastica e si è’ visto. Dobbiamo tornare subito ad allenarci nel modo migliore, in vista dei prossimi incontri”.