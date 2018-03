“Raccolgo l’invito che hanno manifestato i cittadini del quartiere Gianchette e di via Tenda, appena insediato in Parlamento, sarà mia premura chiedere un appuntamento urgente con il Prefetto di Imperia per affrontare questa difficile situazione con l’obiettivo di smantellare l’accampamento abusivo sul greto del fiume Roja e rispondere a questa esigenza di sicurezza e bonifica dell’area”.

Onorevole Flavio Di Muro (Lega Nord)