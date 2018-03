Ventimiglia| Un uomo di 35 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in frazione Varase nell’entroterra della città di confine. L’uomo potrebbe essere morto asfissiato. Le cause sono in via di accertamento. A creare la mancanza di ossigeno nell’abitazione la presenza di una stufa a pellet e di diverse piante di marijuana che avrebbero saturato l’ambiente. Come detto le cause sono in via di accertamento, sarà l’autopsia a fugare i dubbi.