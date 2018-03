Lunedì 19 marzo, alle 15, l’assessore regionale al Turismo e alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino parteciperà all’incontro, organizzato da Confartigianato Imperia, nella sede di Sanremo – corso Nazario Sauro, 36 – per illustrare i bandi rivolti alle imprese del settore turistico. In particolare l’assessore Berrino presenterà il bando, finanziato dal Fondo strategico regionale, per Mpmi del settore turistico per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e l’erogazione dei bonus occupazionali per le imprese del comparto.