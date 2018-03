Domani si inaugurerà presso la Biblioteca Civica la rassegna letteraria “Il Cantico della Bellezza” dedicata al giornalista e scrittore Valerio Venturi. Oltre all’intervento dell’Assessore Umberto Germinale, che porterà il saluto dell’Amministrazione comunale, è in programma la presentazione del libro di poesie “Pandora in poi andrà meglio” di Massimiliano Morelli, poeta ospedalettese da anni trasferitosi a Milano e grande amico di Valerio. Sono previsti interventi di altri amici letterati come Mirko Fontemaggi, Orso Tosco, e musicisti come Sergio Caputo, Freddy Colt e Carlo Ormea. Nell’occasione sarà presentato il numero 32 della rivista “The Mellophonium” interamente dedicato al suo direttore Valerio Venturi. L’iniziativa proseguirà tra 15 giorni, sabato 31 con la presentazione del romanzo “Scheda bianca”. L’iniziativa è curata dall’Accademia della Pigna e dalle sue edizioni “Lo Studiolo”. L’ingresso è libero.