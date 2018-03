La Sanremese si fa promotrice delle eccellenze del territorio e scende in campo al fianco del pesto ligure nella settimana che lo vede protagonista di molte iniziative in tutta la regione. L’obiettivo è sostenere la sua candidatura a Patrimonio dell’Unesco. Un riconoscimento che renderebbe giusto merito al condimento simbolo della nostra terra.

La società matuziana, sempre attenta alle realtà produttive del territorio, si è fatta portavoce dell’iniziative nella settimana del pesto che culminerà con il match di domenica al “Comunale” contro il Ponsacco.

Domenica al “Comunale”, in occasione della ‘Giornata dell’orgoglio del tifoso biancoazzurro’, per tutti i presenti in tribuna e per gli invitati nell’area hospitality sarà possibile una degustazione di pesto con il pane di Triora, due eccellenze della nostra terra. Sarà l’occasione per sensibilizzare il pubblico su un prodotto locale che, come tale, va difeso e promosso su scala nazionale e internazionale.

“Il nostro obiettivo è quello di rinsaldare il legame tra i prodotti della nostra terra, la

società ed il pubblico – dichiara il direttore marketing e comunicazione della Sanremese Emanuele Capelli – tramite le nostre iniziative vogliamo portare il sostegno alle eccellenze del territorio e contribuirne alla valorizzazione. Riteniamo che lo sport e più nello specifico la Sanremese, possano essere un ottimo viatico promozionale per le aziende, un esempio calzante sono le imprese della proprietà, dapprima la ‘Clas’ di Renato Bersano, impegnato da anni nella società biancoazzurra e nella promozione del pesto, da questa stagione poi arricchita dall’ingresso di Marco Del Gratta con la sua ‘Riviera Recuperi’, focalizzata sull’ecologia, e da Dino Miani, anch’esso impegnato in campo gastronomico”.

“Come ‘Clas’ siamo molto soddisfatti di tutte le iniziative che valorizzano il pesto e ne

promuovono il valore, in questi giorni abbiamo altresì i nostri Simone Peirano e Chiara Baili alle finali del Campionato Mondiale di Pesto a Genova – ha aggiunto Renato Bersano, proprietario della ‘Clas’ e comproprietario della Sanremese – una grande occasione di promozione per un prodotto così importante per il nostro territorio”.