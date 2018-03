Secondo appuntamento al Cinema Cristallo di Dolceacqua per la rassegna cinematografica “Libere, disobbedienti e innamorate”, che, attraverso recentissime opere d’autore, intende favorire la riflessione sull’incontenibile capacità delle donne di perseguire il proprio intento, al di là di ogni difficoltà e contrasto.

Questo mese è in programma “Fortunata”, coinvolgente storia di una affannata eroina di periferia, del regista Sergio Castellitto, che verrà proiettata giovedì 15 marzo e venerdì 16 marzo alle 21.

La proiezione del venerdì sarà condotta con presentazione e dibattito, come occasione di dialogo e confronto.

La manifestazione è organizzata dalle Associazioni: Oltre il Cristallo, P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità, Zonta Club di Ventimiglia-Bordighera e Noi4you- Sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza.

Ulteriori informazioni e notizie su www.cinemacristallo.org