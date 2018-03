Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un 80enne è stato arrestato dai Carabinieri di Celle Ligure per maltrattamenti nei confronti della moglie. I militari, intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite, hanno trovato la donna con segni di lesioni fisiche. L’ottantenne l’avrebbe colpita con schiaffi e oggetti, lanciandole anche una sedia. L’uomo ha continuato a minacciarla anche davanti ai Carabinieri: è stato arrestato e posto ai domiciliari.

