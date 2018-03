L’edizione 2020 del Tour de France prenderà il via da Nizza. Il via sarà dato il 27 giugno 2020, in anticipo rispetto al solito dato che i Giochi Olimpici di Tokyo inizieranno il 24 luglio. Per la partenza dell’edizione 2017 della Grane Boucle Nizza ha vinto la concorrenza dell’Italia, della Danimarca e del Qatar. Le tre prime tappe del Tour de France 2020 si svolgeranno in Costa Azzurra.

La prima volta in cui Nizza ha ospitato una tappa della Grande Boucle risale al 1906, quando si impose René Pottier. Nel 1981 c’era già stata una partenza del Tour da Nizza. Prima si era svolta una tappa Nizza-Nizza, quindi una cronometro a squadre Nizza-Antibes-Nizza, infine la tappa Nizza-Martigues.