La strada provinciale 39 per Diano Arentino è stata chiusa ieri pomeriggio per una frana. Dalla parete si è staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità. Per le piogge abbondanti altre due piccole frane sono scese sulla Statale 20 ad Airole e in corso Limone Piemonte, a Ventimiglia. Infine in via Bea, a Diano Marina un condominio è rimasto temporaneamente isolato. L’allagamento del vano contatori, aveva mandato in corto circuito il cancello, che è rimasto chiuso.