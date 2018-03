Campionato di Prima Categoria 23a Giornata 8a Ritorno

Altarese – Quiliano & Valleggia Rinviata

Aurora – Dianese e Golfo Rinviata

Camporosso – Letimbro Rinviata

Pontelungo – Celle Ligure Rinviata

S. Bartolomeo – Don Bosco V. Intemelia 0 – 1

San Stevese – Veloce 2 – 1

Sassello – Bordighera Sant’Ampelio Rinviata

Speranza – Sanremo 80 Rinviata

Classifica dopo la 23a Giornata

Don Bosco V. Intemelia 48

San Stevese 48

Veloce 47

Celle 47

Dianese e Golfo 40

Pontelungo 38

Speranza 35

Letimbro 29

Aurora 27

Bordighera Sant’Ampelio 27

Quiliano & Valleggia 27

Camporosso 22

Altarese 16

Sanremo 80 16

San Bartolomeo 12

Sassello 8

Camporosso e Aurora tre partite in meno

Altarese, Dianese & Golfo, Bordighera Sant’Ampelio e Sassello, due partite in meno,

Don Bosco V. Intemelia, Letimbro, Quiliano & Valleggia, Pontelungo, Celle, Speranza e Sanremo 80 una partita in meno