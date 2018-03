Ventimiglia| Incidente,che per pura fortuna non ha avuto più gravi conseguenze, questo pomeriggio a Ponte San Ludovico alla frontiera tra Italia e Francia. Un uomo al volante di una Mercedes targata CN probabilmente per una distrazione ha accelerato invece di frenare mentre si avvicinava al area sosta appena fuori il bar tabacchi ha centrato in pieno il Dehor non facendo vittime ( 1 ferito) ma creando una situazione di panico tra i presenti e danni all’esercizio commeciale