Il 17 e 18 marzo nella sede della Croce Rossa Italiana di Imperia in via Trento 3 si terrà il corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato di Imperia.

Per partecipare al Corso Base è sufficiente aver compiuto 14 anni e pagare la quota associativa alla CRI.

Attraverso questo corso si entra a far parte della Croce Rossa potendo poi approfondire l’attività di volontariato secondo le proprie attitudini e disponibilità, grazie alle numerose proposte offerte dalla Croce Rossa Italiana.

L’iscrizione effettiva alla CRI avviene solo dopo il superamento del test al termine delle due giornate di corso.

Per maggiori informazioni contattaci via mail a imperia.salute@liguria.cri.it, telefonicamente allo 0183 299090, seguici su Facebook (fb.com/cri.imperia) o visita il sito www.cri-imperia.it .