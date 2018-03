A causa del maltempo che ha colpito lo scorso fine settimana la Liguria molte partite del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia sono state rinviate.

I Pulcini del primo anno invece hanno partecipato al torneo calcio anno 2009 vincendo in trasferta contro la Virtus Sanremo per 3 a 1. “Il Don Bosco Vallecrosia Calcio ha vinto due tempi e ne ha pareggiato uno” dice l’allenatore Angelo Aletto.

I 2006-2007 hanno giocato contro i 2005 del Riva Ligure. “Ottima partita di tutti. Sono molto contento dell’incontro. La migliore in assoluto. Bravi, anche se alla fine abbiamo perso l’ultimo tempo e pareggiato gli altri due” commenta l’allenatore Luca Soncin.