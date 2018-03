Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Bordighera informa che la Fiera delle Anime prevista per domenica 11 marzo nel Centro Storico di Bordighera alta, a seguito di emissione di allerta gialla avrà luogo domenica 25 marzo.

