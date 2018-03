Iniziano oggi gli incontri con gli studenti che per questo anno scolastico si impegneranno nel settore turismo nell’attività di alternanza scuola lavoro.

“Con questo progetto – racconta Cesare Bollani presidente ENDAS direzione provinciale – vogliamo avvicinare i giovani alle problematiche del turismo italiano, a conoscere il piano strategico, verificare ed analizzare il proprio Territorio e far scoprire le opportunità lavorative che il Territorio può dare”.

Gli incontri in aula prevedono l’esplorazione dei contenuti ed esercitazioni e simulazioni fra gruppi.

I momenti sul Territorio avranno il compito di riscoprire la cultura e l’ambiente che permette non solo una crescita personale completa, ma anche una crescita della propria comunità.

Questa conoscenza, se si trasforma in una professione, non solo arricchisce internamente la persona, ma consente alla comunità di non perdersi.

I partecipanti lavoreranno sul territorio a favore dello sviluppo locale per attività di promozione dal punto di vista turistico ma non solo.