La Confartigianato ha organizzato per Lunedì 19 Marzo alle ore 15, presso la propria sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro pubblico per illustrare i due nuovi bandi regionali in tema di turismo.

In particolare il primo prevede finanziamenti da 10 a 50 mila euro, con tasso tra lo 0,5 e 1,0% alle micro, piccole e medie imprese, altri soggetti economici e consorzi per lo sviluppo di servizi turistici innovativi attraverso l’acquisto di macchinari, attrezzature, interventi di opere murarie.

Il secondo bando, che sarà riservato alle attività ricettive, prevede invece l’erogazione di bonus occupazionali fino a 6000 € nel settore turistico per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

All’incontro, che sarà aperto a tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni, parteciperanno l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino ed i dirigenti della Regione Liguria.

Per maggiori informazioni sull’incontro è possibile contattare l’ufficio credito della Confartigianato telefonando ai numeri 0184/524510 – 0183/710916 oppure inviando una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it