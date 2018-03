Da giovedì 8 marzo fino a domenica 8 aprile, in occasione della Festa della Donna, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR) di Ventimiglia si colora di rosa con una serie di eventi dedicati alle donne.

Diversi appuntamenti culturali, turistici, conferenze a tema, una particolare giornata dedicata alla moda, visite guidate, un aperitivo in Rosa con sommelier, tutto all’interno del Forte dell’Annunziata.

Un mese di “Museo in Rosa” organizzato dal Istituto Studi Liguri in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Fondazione Livio Casartelli -Ippolita Perraro, il Museo Daphnè di Sanremo, l’associazione Controtempo, la Delegazione Ligure dell’AIDDA, la Sezione di Sanremo della LILT.

I giorni 8 e 10 marzo, il 6 e l’8 aprile l’ingresso al Museo sarà gratuito per tutte le visitatrici.

Durante il ” Museo in Rosa ” la casa di Moda Daphne di Sanremo esporrà all’interno delle sale del Mar , un prezioso costume e due foulard dedicati alle donne.