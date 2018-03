Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

I funerali sono stati celebrati ieri 6 marzo presso la chiesa di Sant Agostino in Ventimiglia

Ventimiglia Lutto per la scomparsa a 68 anni di età di Attilio Ligato a dare la mesta notizia la moglie Mimma le figlie Stefania,Roberta e Giorgia i generi Mauro e James i nipoti Alessia Loris Mattia il fratello le sorelle i parenti tutti.